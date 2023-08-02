В Германии россиянин сбежал из зала суда после оглашения приговора

В Германии, в федеральной земле Саар на западе страны ищут россиянина, сбежавшего из суда после приговора, сообщает газета Bild.

«Сегодня утром суд Саарбрюкена приговорил 28-летнего Алауди Джабраилова к тюремному сроку за угон автомобилей. По-видимому, в здании суда с него сняли наручники. Сразу же после оглашения приговора уроженец России принялся бежать, покинул здание и скрылся», — указано в сообщении.

Издание прилагает внешние данные сбежавшего из-под стражи Джабраилова, а также приметы — рост 175 см, карие глаза, низкий голос. Известно, что Джабраилов говорит по-русски и по-французски.

Ранее сбежавших из сибирской колонии заключенных поймали с помощью дрона за шесть часов после побега.

Двое заключенных, 31-летний и 38-летний мужчины сбежали из исправительной колонии в Куйбышеве. Туда они попали за наркотические преступления, а также кражу и грабеж.