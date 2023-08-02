Пассажир разбил лицо таксисту, не разрешившему выпивать в машине

В центре Москвы пассажир такси избил водителя после того, как таксист не разрешил ему пить пиво в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Клиент всегда прав» и публикует видеозапись произошедшего.

По его данным, нападение произошло 18 июня в центре Москвы в Хохловском переулке. Мужчина и две девушки вызвали такси, после чего пассажир попытался выпить пива прямо в салоне. После отказа водителя ехать при таких обстоятельствах мужчина, сидевший на переднем сиденье, начал бить водителя по лицу и голове.

На записи с видеорегистратора видно, что пассажир нанес не менее пяти ударов, сбил с водителя очки, на лице у которого появилась кровь. Женщина, сидящая на заднем сиденье, пыталась помешать своему спутнику. После этого пассажир выскочил из салона. Пострадавший водитель пообещал обратиться в полицию.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь, однако полиция отказалась принимать у пострадавшего заявление и возбуждать уголовное дело, утверждает «Клиент всегда прав».