Два дома оказались разрушены при обстреле приграничного российского региона

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Соловьевка в Брянской области оказались разрушены минимум два дома. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.
По информации издания, обстрел населенного пункта в граничащем с Украиной регионе ведется с десяти часов утра. С этого момента там зафиксировали около 20 прилетов, из-за чего местные жители прячутся в подвалах.
Власти пока официально не сообщали об обстреле Соловьевки. Других подробностей об очередной атаке Украины не приводится.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.
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