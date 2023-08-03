Два дома оказались разрушены при обстреле приграничного российского региона

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Соловьевка в Брянской области оказались разрушены минимум два дома. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По информации издания, обстрел населенного пункта в граничащем с Украиной регионе ведется с десяти часов утра. С этого момента там зафиксировали около 20 прилетов, из-за чего местные жители прячутся в подвалах.

Власти пока официально не сообщали об обстреле Соловьевки. Других подробностей об очередной атаке Украины не приводится.