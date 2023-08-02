Затопленные московским ливнем автомобили попали на видео

Прошедшие в Москву 2 августа ливни подтопили некоторые улицы так, что вода стала доставать автомобилям до фар. Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как три человека идут по колено в воде и толкают сзади автомобиль цвета металлик. Вода полностью заполнила улицу и почти достает до верхнего края колес машины. Рядом также стоит автомобиль черного цвета, вода доходит ему до дверей.

В сети также появились кадры подтопленной дождями улицы Вавилова. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео очевидцев, на которых показано, что жители передвигаются по пояс в воде.

Ранее страховщики призвали автомобилистов во время дождей не измерять глубину затопленных улиц. Водитель при виде большого скопления воды должен либо сменить направление движения, либо остаться на месте и заглушить мотор. В противном случае он может не получить компенсацию по полной программе КАСКО.