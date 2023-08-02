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В Коми мужчина сжег автомобиль подруги после ссоры

В Сыктывкаре мужчина обвиняется в поджоге автомобиля своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

В Коми мужчина сжег автомобиль подруги после ссоры
© Агентство «Москва»

«В ходе следствия установлено, что после неудачных попыток примириться с бывшей сожительницей мужчина нашел неординарный способ привлечь к себе внимание. Будучи нетрезвым, он взял канистру с бензином и приехал к дому потерпевшей. Получив от нее очередной отказ в примирении, мужчина облил лобовое стекло и капот ее автомашины бензином и поджег», — говорится в сообщении ведомства.

После совершения поджога мужчина уехал. Позже он был задержан сотрудниками полиции. Автомобиль потерпевшей полностью сгорел и восстановлению не подлежит. Злоумышленника будут судить по статье за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога.

Ранее сообщалось, что житель Югорска, называющий себя божественным обликом, поджег машину ДПС.

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