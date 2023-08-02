В Коми мужчина сжег автомобиль подруги после ссоры

«В ходе следствия установлено, что после неудачных попыток примириться с бывшей сожительницей мужчина нашел неординарный способ привлечь к себе внимание. Будучи нетрезвым, он взял канистру с бензином и приехал к дому потерпевшей. Получив от нее очередной отказ в примирении, мужчина облил лобовое стекло и капот ее автомашины бензином и поджег», — говорится в сообщении ведомства.