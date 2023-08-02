Житель Ленобласти вырезал ножом пентаграмму на лбу приятеля
Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина пострадал от действий случайного знакомого, ему вырезали на лбу пентаграмму. Об этом сообщает «Фонтанка».
29-летний петербуржец приехал в гости к приятелю, с которым познакомился в сети. Житель Мурино объяснил новому другу, что считает себя последователем сатанинского культа и рассказал, что в его квартире нельзя трогать алтарь и употреблять определенные слова.
В ходе общения гость нарушил озвученное хозяином квартиры правило и подвергся нападению, приятель набросился на него с ножом и попытался вырезать ему на лбу пентаграмму.
«Это частично удалось, несколько царапин оказались глубокими. После через час от боли я потерял сознание», — рассказал пострадавший.
Молодой человек обратился за медицинской помощью, у него диагностированы ушибы мягких тканей головы и порезы в области лба.
Ранее на Урале мужчина погнался с вилами за соседом, ударившим его в шею ножом, и попал на видео.