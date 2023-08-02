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Житель Ленобласти вырезал ножом пентаграмму на лбу приятеля

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина пострадал от действий случайного знакомого, ему вырезали на лбу пентаграмму. Об этом сообщает «Фонтанка».

Житель Ленобласти вырезал ножом пентаграмму на лбу приятеля
© РИА Новости

29-летний петербуржец приехал в гости к приятелю, с которым познакомился в сети. Житель Мурино объяснил новому другу, что считает себя последователем сатанинского культа и рассказал, что в его квартире нельзя трогать алтарь и употреблять определенные слова.

В ходе общения гость нарушил озвученное хозяином квартиры правило и подвергся нападению, приятель набросился на него с ножом и попытался вырезать ему на лбу пентаграмму.

«Это частично удалось, несколько царапин оказались глубокими. После через час от боли я потерял сознание», — рассказал пострадавший.

Молодой человек обратился за медицинской помощью, у него диагностированы ушибы мягких тканей головы и порезы в области лба.

Ранее на Урале мужчина погнался с вилами за соседом, ударившим его в шею ножом, и попал на видео.

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