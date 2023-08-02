СМИ: военнослужащая США погибла в ФРГ, высунувшись на ходу из люка БТР
В ФРГ бронетранспортер Stryker, направляющийся на полигон в составе колонны, столкнулся с грузовиком. В ДТП погибла американская военнослужащая, пишет Stars and Stripes со ссылкой на пресс-службу полиции Вайдена.
Инцидент произошел на трассе A93 в Восточной Баварии.
В полиции пояснили, что водитель большегруза не смог своевременно перестроиться, после чего произошло столкновение.
24-девушка, уточнили в пресс-службе, в момент аварии выглядывала из люка БТР. Откинутый назад люк дернулся и ударил ее по голове. Травма оказалась смертельной.
Ранее сообщалось, что в Верхнем Пфальце на автобане №6 столкнулись четыре БМП. В ДТП пострадали семь военнослужащих армии США.
Рамблер: главные новости