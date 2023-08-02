СМИ: военнослужащая США погибла в ФРГ, высунувшись на ходу из люка БТР

В ФРГ бронетранспортер Stryker, направляющийся на полигон в составе колонны, столкнулся с грузовиком. В ДТП погибла американская военнослужащая, пишет Stars and Stripes со ссылкой на пресс-службу полиции Вайдена.

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Инцидент произошел на трассе A93 в Восточной Баварии.

В полиции пояснили, что водитель большегруза не смог своевременно перестроиться, после чего произошло столкновение.

24-девушка, уточнили в пресс-службе, в момент аварии выглядывала из люка БТР. Откинутый назад люк дернулся и ударил ее по голове. Травма оказалась смертельной.