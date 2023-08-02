Иностранец сбежал со съемного жилья в Москве с вещами хозяйки на миллионы рублей

Гражданин Нигерии Aтели Джонес Чуквуди сбежал со съемного жилья в Москве с вещами хозяйки на сумму семь миллионов рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 36-летний иностранец работал в столице репетитором английского языка и за 40 тысяч рублей в месяц арендовал квартиру в районе Царицыно. В июле мужчина заявил, что ему срочно необходимо покинуть страну, и отказался платить за проживание.

По данным Telegram-канала, впоследствии владелица квартиры Инна (фамилия не указывается) обнаружила, что арендатор похитил ее имущество. Так, женщина в том числе лишилась сумок французского модного дома Louis Vuitton на 3,5 миллиона рублей, подвесок Tiffany & Co. на 1,5 миллиона рублей и четырех золотых колец. Также пропали два iPad старой модели, iPhone 8 с наушниками и дорогой парфюм.