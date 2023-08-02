ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани
Управление ФСБ по Краснодарскому краю сообщило, что сотрудники ведомства задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва здания правоохранительных структур в Армавире, передает ТАСС.
«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Его задержали. В настоящее время против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ», — сказано в сообщении ФСБ, где уточняют, что задержанный хранил у себя дома собранное им взрывное устройство.
До этого Федеральная служба безопасности России задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в Вооруженные силы Украины.
31 июля Федеральная служба безопасности заявила о задержании по подозрению в государственной измене троих жителей Воронежской области, которые отправляли сведениях о российских военных объектах «Правому сектору» (организация запрещена в России).