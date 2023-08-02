Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Таганроге

Три человека остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести после взрыва в Таганроге Ростовской области. Об этом со ссылкой на представителя регионального Минздрава сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства добавил, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика.

О ЧП в российском городе стало известно 28 июля. Российскими средствами ПВО была обнаружена и перехвачена в воздухе украинская ракета. Прогремел мощный взрыв, обломки снаряда упали на территории Таганрога. По данным РИА Новости, всего за медицинской помощью обратились 22 человека.