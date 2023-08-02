ВСУ обстреляли Белгородскую область и повредили линию электропередачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате обстрела осколками повреждена линия электропередачи, оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки. Иных разрушений нет, в результате обстрела никто не пострадал.

По данным из открытых источников, окраина Вязового находится на российско-украинской границе.