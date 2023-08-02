Отец и двое детей погибли на озере в Красноярском крае

"В следственные органы поступило сообщение о том, что на озере Таловка в окрестностях поселка Большая Ирба в Курагинском районе при опрокидывании гидроцикла утонули три человека", – сообщили в ведомстве, отметив, что погибшим детям было 5 и 7 лет.