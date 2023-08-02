Остатки рухнувшего дрона повредили частный дом в деревне под Москвой

Остатки рухнувшего дрона повредили частный дом в деревне Иневка Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, жители СНТ «Арабеск» заметили упавшие части беспилотника. Осколки пробили железную крышу строения.

Прибывшие по вызову в Подмосковье специалисты определили, что перед ними остатки украинского дрона. Найденные фрагменты были направлены на экспертизу.

Происшествие квалифицировали как террористический акт, материалы же приобщили к уголовному делу, которое возбудили после атаки беспилотников на Москву.