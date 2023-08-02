В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны

В Москве на Калужском шоссе полицейские остановили Mercedes, внутри которого оказалось почти пять килограммов марихуаны. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, сотрудники ГИБДД остановили иномарку и при досмотре заметили возле заднего сиденья подозрительные свертки, оказавшиеся наркотиками. 43-летний москвич и 58-летний гражданин Азербайджана, находившиеся в машине были задержаны, наркотики изъяли и отправили на экспертизу. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего.