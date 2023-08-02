Суд отправил мужчину, толкнувшего подростка под поезд, на принудительное лечение

Суд отправил мужчину, который толкнул 15-летнего подростка под поезд в столичном метро, на принудительное лечение. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда в среду, 2 августа.

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Ранее 61-летний подсудимый уже наблюдался у психиатра, а также лежал в психиатрической больнице имени Алексеева с шизофренией. Также установлено, что в день совершения преступления мужчину отправили в дневной стационар без сопровождения.

Инцидент произошел 9 марта 2023 года на станции метро «Киевская» Кольцевой линии. Мужчина толкнул под приближающийся поезд 15-летнего подростка. Инцидент попал на видео. Юноша выжил, но был госпитализирован.