Авиарейс в Москву задержали из-за сообщения о минировании аэропорта

Авиарейс из Волгограда в Москву задержали из-за информации о минировании воздушной гавани. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград».

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Инцидент произошел утром в среду, 2 августа.

«Сегодня в 10:40 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса, была проведена эвакуация и пассажиров, и сотрудников», — заявил собеседник агентства.

По его словам, впоследствии данные о минировании не подтвердились, работа авиагавани продолжилась в штатном режиме.