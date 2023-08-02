Авиарейс в Москву задержали из-за сообщения о минировании аэропорта
Авиарейс из Волгограда в Москву задержали из-за информации о минировании воздушной гавани. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград».
Инцидент произошел утром в среду, 2 августа.
«Сегодня в 10:40 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса, была проведена эвакуация и пассажиров, и сотрудников», — заявил собеседник агентства.
По его словам, впоследствии данные о минировании не подтвердились, работа авиагавани продолжилась в штатном режиме.
Ранее потеря сознания бортпроводником во время полета сорвала рейс российского пассажирского лайнера в Турцию. Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Москвы в Стамбул.
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