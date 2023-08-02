Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья, ведется проверка. Об этом со ссылкой на следственное управление СК России по региону пишет РИА Новости.

По данным ведомства, девочка отдыхала в летней смене и стала вести себя странно — не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала, вздрагивала. Она умерла в больнице.

«Предварительно, смерть не носит криминального характера, Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы», — пояснил источник издания.

Школьница скончалась 1 августа в больнице, куда ее доставили из лагеря в селе Натальино, пишут «Известия».

«Врачи считают, что девочка отравилась неизвестным веществом. Возможно, причиной ее поведения стало заболевание нервной системы», — сообщил источник издания.

В произошедшем со школьницей также разбирается прокуратура Приамурья. Там отметили, что сейчас устанавливается причина смерти.

«По результатам установления которой, при наличии оснований будет проведена прокурорская проверка и приняты меры реагирования», — заверили в ведомстве.