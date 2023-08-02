В Измайловском парке в Москве произошел пожар

Пожар произошел в кафе «Лесной уют» в Измайловском парке в Москве. Об этом сообщает «Агентство «Москва».

По словам очевидцев, с крыши заведения идет густой черный дым. Что именно горит и какова площадь пожара, на данный момент неизвестно.

До этого возгорание возникло в многоэтажном доме, расположенном на Дмитровском шоссе в Москве. Спасатели эвакуировали 10 человек, в числе которых владелец горящей квартиры и его соседи сверху. Из-за инцидента было перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.

1 августа пожар произошел на столичном заводе счетно-аналитических машин. Сообщалось, что из здания эвакуировали 40 человек. Возгорание произошло в подвале, но по вентиляции дым поднялся до шестого этажа. Сообщения о пострадавших не поступали.