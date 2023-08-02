Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере

В Благовещенском районе Амурской области после отдыха в детском лагере «Строитель» умерла девятилетняя девочка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

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Как стало известно, во время пребывания в лагере девочка начала странно себя вести. Ребенок резка реагировал на попытку дотронуться до него, периодически подпрыгивал и вздрагивал. Россиянку доставили в областную больницу, где она скончалась 1 августа, сообщил собеседник агентства.