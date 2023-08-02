Россиянин украл украшение у знакомой прямо в постели

В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который пригласил знакомую в гостиницу и украл там у нее две золотые цепочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД России.

По данным следствия, в постели подозреваемый заметил на шее женщины украшения и попросил подарить одно из них ему, однако та отказалась. Позже он снял цепочки с партнерши, оделся и покинул номер.