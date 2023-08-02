12 членов крупнейшей в России банды Гагиева получили от 12 лет до пожизненного

«Сначала у меня была идея отказаться от дачи показаний, но я подумал, что мне уже завтра скажут: была возможность рассказать правду, почему не рассказал? Я не занимался преступной деятельностью, не получал никакой выгоды от нее. Я хочу вернуть свою жизнь», — пояснил Джако.

Аслан Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.