Мужчина с гранатой сдался полиции после переговоров с главой Башкирии

Бывший военнослужащий, угрожавший гранатой, сдался в Уфе полиции после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Глава республики прибыл на место после требований мужчины, из-за которого силовики перекрыли Нагаевское шоссе.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за самовольного оставления воинской части. Он сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Угрожая гранатой, мужчина требовал закрыть против него дело.