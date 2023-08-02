Трех подростков задержали за диверсию на российской железной дороге

В Красноярском крае задержали трех подростков за поджог оборудования на железной дороге. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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По данным издания, на перегоне Шушь — Шарыпово полностью сгорели два релейных шкафа, а рядом с ними силовики нашли две пустые бутылки, пачку сигарет и несколько окурков. Отмечается, что инцидент не изменил расписания поездов.

1 августа правоохранители задержали трех подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Выяснилось, что кураторы в Telegram предложили им 30 тысяч рублей за диверсию.