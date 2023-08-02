Жительница Первоуральска в Свердловской области, собиравшаяся искупать детей, обнаружила в воде из-под крана живых червей. Видео происшествия опубликовала в своем Telegram-канале «Комсомольская правда».

Как оказалось, проблемы с водой в городе продолжаются уже не первый месяц. Она очень неприятно пахнет и не подходит даже для стирки.

По данным сайта 66.ru, новая насосно-фильтровальная станция, на которую потратили более 600 миллионов рублей, заработала в Первоуральске в конце прошлого года. Тем не менее горожане продолжают жаловаться на то, что из кранов течет грязная вода с неприятным запахом.

Недавно ситуацию Игорь Кабец. По его словам, работы по промывке сетей продолжаются в ежедневном порядке, для стабилизации ситуации водоснабжения в городе прилагаются все необходимые усилия.