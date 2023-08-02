Экс-министр транспорта Красноярского края заключен под стражу

Бывшему министру транспорта Красноярского края, который находился под домашним арестом по делу о строительстве красноярского метро, решили изменить меру пресечения на заключение под стражу. Это обусловлено нарушением условий ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

© Страница правительства Красноярского края в социальной сети "Вконтакте"

Речь идет о запрете на получение и отправление корреспонденции. В сообщении говорится, что бывший министр транспорта передал свои показания другому фигуранту уголовного дела.

Димитров будет переведен в СИЗО до 19 сентября.

О задержании Димитрова стало известно в июле прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По решению суда он был заключен под стражу. Через несколько месяцев экс-чиновника, который заключил сделку со следствием, отпустили под домашний арест.