Россиянка выжила после удара молнии

Жительница Котласа в Архангельской области выжила после удара молнии. Об этом сообщил главврач Котласской центральной городской больницы Хизри Ильясов во «ВКонтакте».

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Пациентка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. Молния ударила в нее, когда девушка возвращалась домой после купания.

Друзья пострадавшей вызвали ей бригаду скорой помощи и помогли прибывшим медикам донести подругу до машины. В стационаре девушке оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние пациентки стабильно.

Главврач назвал случившееся «достаточно уникальным», пояснив, что часто после попадания молнии люди не выживают. Он отметил грамотные действия врачей, которые «позволили однозначно спасти жизнь» горожанке.