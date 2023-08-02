Сбежавших из российской колонии заключенных поймали с помощью дрона

В Новосибирской области двое заключенных покинули колонию и были пойманы с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Как пишет источник, 31-летний и 38-летний заключенные сбежали из исправительной колонии в Куйбышеве. Туда они попали за наркотические преступления, а также кражу и грабеж.
Мужчинам удалось покинуть территорию ИК-12 и добраться до пустыря. Вскоре их настиг беспилотник — таким образом сотрудники ФСИН установили местонахождение беглецов и вскоре задержали их. Вне стен исправительного учреждения они пробыли 6 часов.
Теперь заключенным к основным срокам прибавят дополнительные — за побег.
Ранее заключенный, сбежавший из тюрьмы за три месяца до истечения срока, получил 40 лет за побег.
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