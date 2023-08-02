В ФСБ рассказали об отправляющих россиян поджигать военкоматы мошенниках

Телефонные мошенники, отправляющие россиян поджигать военкоматы, находятся за границей. Об этом ФСБ по Свердловской области.

Аферисты действуют от имени российских силовиков и принуждают граждан путем манипуляций к проведению финансовых операций, а затем в обмен на возврат денег склоняют к совершению терактов, направленных против административных зданий, рассказали в ведомстве.

За последние двое суток в разных регионах России было совершено обманутыми телефонными мошенниками гражданами свыше десяти поджогов военкоматов.

Ранее 2 августа сообщалось, что в Москве рядом с военным комиссариатом полицейские задержали 70-летнего пенсионера с коктейлями Молотова. На пожилого мужчину с пакетом у Бутырского военкомата днем 1 августа силовики обратили внимание, потому что он разговаривал по телефону с собеседником, у которого был явно выраженный украинский акцент.