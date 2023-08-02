Мошенники похитили у россиян криптовалюту на 30 миллионов рублей

В Москве полиция задержала злоумышленников, которые искали желающих вложиться в криптовалюту россиян, брали с них деньги, покупали на эти средства биткоины, а потом пропадали, не возвращая инвесторам их вложения. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Мужчинам предъявили обвинения по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде запрета определенных действий.

МВД России предоставило «Ленте.ру» видео задержания мошенников.

На кадрах видно, как люди в масках вскрывают дверь офиса, забегают в него и кладут всех сотрудников на пол.

По данным следствия, аферисты организовали работу кол-центра в одном из офисов «Москва-Сити». При этом они звонили россиянам с номера, который был зарегистрирован на гражданина Республики Молдова, а деньги получали на банковский счет, открытый на имя гражданина Украины. Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь. Причиненный ущерб от их действий может составлять более 30 миллионов рублей.