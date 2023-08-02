ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который пытался уехать на Украину через Турцию для вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что россиянин самостоятельно инициировал переписку с представителями националистического формирования Украины, которое набирает и готовит добровольцев из числа российских граждан для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. С апреля по июнь 2023 года мужчина искал и изучал информацию по тактической медицине, полевым фортификациям, вооружению и военной технике.