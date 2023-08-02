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Полицейский спас на катере во время урагана на Волге 30 россиянок с детьми

В Чувашии полицейский на патрульном катере спас 30 женщин с детьми, попавших в ураган на Волге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский спас на катере во время урагана на Волге 30 россиянок с детьми
© Lenta.ru

По ее словам, стихия разыгралась вечером 29 июля, она застигла группу людей на левом берегу реки, которым негде было укрыться. На одну из автомашин упало дерево, сильный ветер поднимал в воздух предметы. Напуганные дети плакали и звали на помощь. Их заметил командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новочебоксарску капитан полиции Сергей Ежов, оказавшийся неподалеку на патрульном катере.

Он сделал семь рейсов и перевез женщин с детьми на противоположный берег Волги к городскому причалу Новочебоксарска.

Ежов — сотрудник полиции с 30-летним стажем, за два последних года он спас троих утопающих, отметила Волк.

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