Полицейский спас на катере во время урагана на Волге 30 россиянок с детьми

В Чувашии полицейский на патрульном катере спас 30 женщин с детьми, попавших в ураган на Волге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, стихия разыгралась вечером 29 июля, она застигла группу людей на левом берегу реки, которым негде было укрыться. На одну из автомашин упало дерево, сильный ветер поднимал в воздух предметы. Напуганные дети плакали и звали на помощь. Их заметил командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новочебоксарску капитан полиции Сергей Ежов, оказавшийся неподалеку на патрульном катере.

Он сделал семь рейсов и перевез женщин с детьми на противоположный берег Волги к городскому причалу Новочебоксарска.