Российского кандидата наук задержали за съемку порно со школьниками

По данным канала, мужчина искал школьников в скейт-парке Симферополя. За участие в видео он предлагал им несколько тысяч в час. Однако мужчина не уточнял, в чем именно ребенку придется сниматься. Если мальчик соглашался, фигурант приглашал его в студию и отдавал там деньги. Отмечается, что пенсионер публиковал видеозаписи в интернете.