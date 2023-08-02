Два человека погибли при крушении частного гидросамолета на севере Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и МЧС.

Самолет потерпел крушение около 11:00 (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района при взлете с реки Дудинка. После аварии техника загорелась, спасателям удалось ликвидировать пожар.

На борту находились два человека — они погибли. Причины аварии и обстоятельства пока неизвестны.