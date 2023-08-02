На Камчатке начали проверку из-за истязания ребенка в детском лагере

Сотрудники Минобразования Камчатского края начали проверку после сообщений об истязании ребенка в детском лагере «Металлист». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой молодые люди хватают за волосы связанного мальчика. Автор публикации заявила, что это ее ребенок, а кадры ей прислал его друг.

Сотрудники ведомства и начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Сергей Пивняк выехали на место происшествия. Министерство собирается установить обстоятельства произошедшего и участников инцидента. Кроме того, оценку дадут соблюдению руководством детского учреждения требований закона к организации отдыха и оздоровления детей.