Российский полицейский попытался помочь сбежать двум заключенным

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) полицейского задержали за попытку помочь сбежать двум знакомым заключенным, задержанным за сбыт наркотических средств, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что отбывающие наказание преступники уговорили 21-летнего младшего сержанта из Нового Уренгоя помочь им устроить побег. Он купил в магазине и передал им перцовый баллончик, которым они воспользовались, распылив его в лицо полицейским, которые должны были сопровождать их на судебное заседание.

«Но на волю так и не попали. Их скрутили. На допросе они сдали своего помощника», — сказано в сообщении.

Полицейского, который помогал заключенным в организации побега, задержали. Против него возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий».