В аэропорту Иркутска самолет столкнулся со стаей птиц

"По предварительным данным, 2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс №6329 сообщением "Иркутск - Якутск", произошло столкновение со стаей птиц. Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна", - говорится в сообщении.