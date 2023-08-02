В Иркутске загорелся гаражный кооператив

Отмечается, что горела общая кровля гаражных боксов, а тушение осложнялось наличием металлопрофиля. Также, по данным ведомства, из гаражей пришлось эвакуировать восемь автомобилей. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в Москве произошел взрыв на бывшем заводе счетно-аналитических машин. Уточняется, что пожар начался с кальянной, находящейся в подвальном помещении. Здание уже не имеет отношения к заводу счетно-аналитических машин — в нем находятся кафе, фитнес-клубы и офисы.