В Москве произошел пожар на заводе счетно-аналитических машин

Согласно сообщениям очевидцев, на заводе счетно-аналитических машин в Москве прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, на заводе также начался пожар. Кроме того, сообщается о задымлении на 6 этаже здания.

Причина взрыва на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших, а также о возможных разрушениях, пока не поступало. На место происшествия направились пожарные.