В Москве произошел пожар на заводе счетно-аналитических машин

В Москве произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин
Согласно сообщениям очевидцев, на заводе счетно-аналитических машин в Москве прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
По имеющейся информации, на заводе также начался пожар. Кроме того, сообщается о задымлении на 6 этаже здания.
Причина взрыва на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших, а также о возможных разрушениях, пока не поступало. На место происшествия направились пожарные.
Ранее очевидцы рассказали подробности сильного пожара в подмосковных Люберцах.
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