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В Москве произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин

Согласно сообщениям очевидцев, на заводе счетно-аналитических машин в Москве прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве произошел пожар на заводе счетно-аналитических машин
© РИА Новости

По имеющейся информации, на заводе также начался пожар. Кроме того, сообщается о задымлении на 6 этаже здания.

Причина взрыва на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших, а также о возможных разрушениях, пока не поступало. На место происшествия направились пожарные.

Ранее очевидцы рассказали подробности сильного пожара в подмосковных Люберцах.

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