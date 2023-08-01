Мать челябинского маньяка поделилась подробностями жизни пленницы сына

Мать челябинского маньяка рассказала, как плененная им женщина жила 14 лет и почему не забеременела. Ее слова приводит портал 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что за все эти годы пострадавшая выходила на улицу только несколько раз, но ее не пускали дальше огорода. Когда мужчина уходил, то привязывал пленницу к конструкции из досок и заклеивал рот скотчем. На окнах комнаты были железные решетки.

«Если он дома, то практически все время проводил с ней, играл в шахматы. Он неплохой шахматист», — поделился источник журналистов в правоохранительных органах.

По словам матери мужчины, женщина за 14 лет не забеременела, так как сам предполагаемый злоумышленник бесплоден.

Пострадавшая попала к вероятному насильнику в 2009 году. По словам следователей, она могла сбежать раньше, но освободиться ей удалось только в конце июля 2023 года. При этом удалось выяснить, что у женщины была предшественница.