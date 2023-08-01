В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата

Правоохранители задержали женщину, которая пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в военкомат в Ставрополе. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"В Ставрополе сегодня пресечена попытка противоправного действия у здания городского военкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. <…> Женщина задержана", - написал Владимиров в Telegram-канале.
По словам губернатора, сотрудники правоохранительных органов дежурили, охрана сработала оперативно. Пострадавших и разрушений нет.
"По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье. Работают правоохранительные органы и все соответствующие службы. Осуществляются все необходимые действия", - добавил глава края.