В Москве женщина подожгла дверь военкомата
Речь идет о военкомате по району Кузьминки на Зеленодольской улице. Для поджога женщина использовала коктейль Молотова. Отмечается, что пожар на одном квадратном метре удалось быстро потушить.
Злоумышленницу сразу задержали сотрудники Росгвардии, которым в ее поимке посодействовали прохожие. На данный момент полицейские выясняют ее мотивы.
Ранее сообщалось, что в Москве на станции по пересортировке мусора по асфальту на Алтуфьевском шоссе растеклось шесть 20-литровых контейнеров с кислотой.
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