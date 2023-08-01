В Москве женщина подожгла дверь военкомата

На юго-востоке Москвы женщина подожгла дверь военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о военкомате по району Кузьминки на Зеленодольской улице. Для поджога женщина использовала коктейль Молотова. Отмечается, что пожар на одном квадратном метре удалось быстро потушить.

Злоумышленницу сразу задержали сотрудники Росгвардии, которым в ее поимке посодействовали прохожие. На данный момент полицейские выясняют ее мотивы.