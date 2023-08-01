В Туве проверяют видео с дракой в детском центре

Правоохранительные органы Тувы начали проверку видео, которое запечатлело драку между женщинами в детском центре Кызыла. Об этом сообщает МВД по Республике Тыва.

Видео с дракой было обнаружено в социальных сетях. На его кадрах можно увидеть, как одна из женщин задевает ногами ребенка, после чего последнего подбирает на руки мать и пытается подойти к первой женщине, но та уходит.

Тогда мать решает подойти к, предположительно, сотруднице детского центра. Между ними начинается перепалка, которая перерастает в драку – сотрудница центра выбивает у женщины с ребёнком телефон из рук. В этот момент в кадр возвращается первая женщина – она с разбегу наносит удар матери, после чего та падает на землю вместе с ребёнком. Когда ей удаётся встать, между всеми тремя участницами конфликта начинается драка.

«Сотрудниками полиции по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в МВД.

Кроме того, в ведомстве также добавили, что женщине с ребёнком были нанесли телесные повреждения.