В центре Краснодара обнаружили противотанковую мину

В центре Краснодара обнаружена учебная противотанковая мина, она не представляет опасности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

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В пресс-службе отметили, что в ведомство поступила информация об обнаружении на улице Красной напоминающего боеприпас предмета со следами коррозии.

На место происшествия были отправлены взрывотехники. Специалисты установили, что найденный местными жителями предмет является учебной противотанковой миной, заметили в Росгвардии.

Не представляющий опасности боеприпас был передан сотрудникам полиции.