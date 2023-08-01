В Москве задержали возможных участников экстремистской организации

В Москве задержаны возможные участники экстремистской организации
В Москве задержаны два участника экстремистской организации, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный СК.
Отмечается, что управление СК по Юго-Западному округу расследует уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации».
Ранее депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев («Единая Россия») внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий уголовное наказание за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Парламентарии предлагают внести правки в статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Законопроектом предлагается увеличить штраф за совершение преступления по этой статье до 300 тыс. рублей, срок лишения свободы предлагается увеличить до пяти лет.