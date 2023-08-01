Неизвестный напал на консульство Швеции в Турции

В последние месяцы отношения между Турцией и Швецией, которая ожидает одобрения турецким парламентом ее заявки на вступление в НАТО, обострились на фоне акций сожжения Корана в Стокгольме. Власти Турции крайне резко реагируют на проводимые в странах Европы, в частности в Дании и Швеции, акции осквернения Корана.