В Турции произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По данным агентства, толчки зафиксировали в 18:06 по московскому времени в районе Сельчуклу в Конья. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,2 километров.
Ранее в конце июля толчки магнитудой 6,8 зафиксировали у берегов меланезийской Вануату. В результате землетрясения никто не пострадал.
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