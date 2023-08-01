В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным агентства, толчки зафиксировали в 18:06 по московскому времени в районе Сельчуклу в Конья. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,2 километров.