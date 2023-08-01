Учительница обвинила судимую начальницу детсада в краже миллиона

В Подмосковье педагог заняла директору детского сада миллион рублей, которые учительница английского языка взяла в ипотеку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам пострадавшей, глава учреждения предложила ей место работы в детском саду. Приблизительно в это же время педагог вступила в наследство и получила крупную сумму денег. После этого директор попросила у женщины миллион рублей в долг, объясняя это финансовыми проблемами организации.

Некоторое время учительница отказывалась, так как планировала взять ипотеку. Позже она согласилась и по совету начальницы оформила кредит в другом банке, чтобы взять на миллион больше. Сама руководитель пообещала платить процент с суммы и отдать основной долг через год.

После того, как директор получила деньги, она перестала платить работнице зарплату. Педагог уволилась, но продолжила требовать средства. Несмотря на предложение начальницы оформить расписку, договоренность была только устной. Деньги женщина не может получить до сих пор.