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В Москве по дороге растеклось шесть контейнеров с кислотой

Шесть 20-литровых контейнеров с кислотой растеклись по асфальту на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Mash.

В Москве по дороге растеклось шесть контейнеров с кислотой
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел на станции по пересортировке мусора.

«На месте едкий запах, стоит пар», — говорится в тексте.

По данным Mash, контейнеры водитель большегруза забрал около дома на улице Сельскохозяйственной. Сильное испарение он обнаружил только при выгрузке мусора на станции.

В настоящее время на место едет химлаборатория и спасатели в спецкостюмах.

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