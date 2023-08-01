В Москве по дороге растеклось шесть контейнеров с кислотой
Шесть 20-литровых контейнеров с кислотой растеклись по асфальту на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что инцидент произошел на станции по пересортировке мусора.
«На месте едкий запах, стоит пар», — говорится в тексте.
По данным Mash, контейнеры водитель большегруза забрал около дома на улице Сельскохозяйственной. Сильное испарение он обнаружил только при выгрузке мусора на станции.
В настоящее время на место едет химлаборатория и спасатели в спецкостюмах.
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