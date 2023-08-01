В Москве по дороге растеклось шесть контейнеров с кислотой

Шесть 20-литровых контейнеров с кислотой растеклись по асфальту на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что инцидент произошел на станции по пересортировке мусора.

«На месте едкий запах, стоит пар», — говорится в тексте.

По данным Mash, контейнеры водитель большегруза забрал около дома на улице Сельскохозяйственной. Сильное испарение он обнаружил только при выгрузке мусора на станции.