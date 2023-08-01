Мать «челябинского маньяка» освободили из-под стражи

Валентина Ческидова, мать «челябинского маньяка» Владимира Ческидова, освобождена из-под стражи в зале суда. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее следователи предъявили 72-летней женщине обвинение по статье о похищении. По их данным, она на пару с сыном держала в заложниках 33-летнюю Екатерину.

На кадрах опубликованного каналом ролика Ческидова держится спокойно, уверенно, отвечает на вопросы журналистов без какого-либо смущения.

В частности, она отметила, что не хотела попасть в объективы камер, не желала оказаться в тюрьме. Вместе с тем, подчеркнула мать маньяка, «от сумы и от тюрьмы зарекаться не следует».

Ранее Ческидова заявила журналистам, что не признает себя виновной в предъявленных ей преступлениях.