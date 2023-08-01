Воспитатель детского сада изнасиловал 200 детей за 15 лет

Жителя Австралии арестовали в Брисбене по обвинению в насилии над детьми, мужчина работал воспитателем в детских садах, за 15 лет сексуальному насилию с его стороны подверглись более 200 несовершеннолетних. Об этом сообщает Washington Post.

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Более полутора тысячи обвинений выдвинули против 45-летнего австралийца, мужчину подозревают в многолетнем насилии над воспитанниками детских садов, в которых он работал педагогом.

По данным следователей с 2007 по 2022 год австралиец изнасиловал боле 200 детей, половина из которых не достигли 10-летнего возраста, преступления он совершил в 12 детских садах Австралии и пока неназванной следствием зарубежной стране.

Некоторые акты насилия над малолетними он снимал на видео и выкладывал в сеть. Полицейское обнаружили более четырех тысяч интимных фотографий детей, сделанных обвиняемым. Известно, что мужчина на признал своей вины, он находится арестом и ждет суда.